العراق.. قصف جديد يستهدف محيط قاعدة تركية بصاروخ غراد في الموصل

أفاد مصدر أمني عراقي في تصريح لموقع "السومرية نيوز" العراقي يوم الأحد، باستهداف محيط قاعدة زليكان العسكرية التركية بصاروخ غراد في الموصل.

وذكر المصدر أن القصف لم يسفر عن أي خسائر تذكر.

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وتعرضت قاعدة زليكان، التي تعتبر ثكنة عسكرية للقوات التركية في قضاء بعشيقة شمال شرق مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، مؤخرا، إلى هجمات صاروخية عدة، كان آخرها يوم الجمعة..

وتتواجد القوات التركية في هذا المعسكر، والتي طالما أثارت خلافا بين بغداد وأنقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة "حزب العمال الكردستاني".

ويأتي الهجوم عقب تعرض منتجع سياحي في زاخو في إقليم كوردستان لقصف مدفعي حمّلت بغداد الجيش التركي مسؤوليته، وأودى بحياة تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة 23 آخرين بجروح.

من جانبها، نفت تركيا مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت الخارجية إن "مثل هذه الهجمات" تقوم بتنفيذها "منظمات إرهابية"، داعية العراق "ألا يقوم بإعلانات تحت تأثير البروباغندا الإرهابية".

المصدر: وسائل إعلام عراقية