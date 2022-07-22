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استهداف معسكر تتمركز فيه قوات تركية شرقي الموصل في شمال العراق بمجموعة من الصواريخ

استهداف معسكر تتمركز فيه قوات تركية شرقي الموصل في شمال العراق بمجموعة من الصواريخ

أخبار العالم

استهداف معسكر تتمركز فيه قوات تركية شرقي الموصل في شمال العراق بمجموعة من الصواريخ
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قال مراسل RT في العراق مساء يوم الجمعة إنه تم استهداف معسكر زليكان في بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى شرقي الموصل بمجموعة من الصواريخ.

وذكر المراسل أن المعسكر تتمركز به قوات عسكرية تركية.

وفي وقت سابق، تعرضت قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين صباح الجمعة، لم يوقع ضحايا، كما أفاد مصدر محلي لوكالة "فرانس برس".

وقال مدير ناحية بامرني في إقليم كردستان، ميران إسماعيل، "هاجمت طائرتان مسيرتان صباح الجمعة قاعدة عسكرية تركية في ناحية بامرني وتم إسقاطهما دون حدوث خسائر".

وتقيم تركيا نحو 40 نقطة وقاعدة عسكرية في شمال العراق بالقرب من حدودها حيث تطارد منذ أكثر من 25 عاما مقاتلي "حزب العمال الكردستاني".

ويأتي الهجوم عقب تعرض منتجع سياحي في قضاء زاخو في الإقليم لقصف مدفعي حمّلت بغداد الجيش التركي مسؤوليته، وأدى الى مقتل تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة 23 آخرين بجروح.

واستدعت بغداد على إثره القائم بأعمالها من أنقرة، وطالبت بانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية.

من جانبها، نفت تركيا مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت الخارجية إن "مثل هذه الهجمات" تقوم بتنفيذها "منظمات إرهابية"، داعية العراق "ألا يقوم بإعلانات تحت تأثير البروباغندا الإرهابية".

المصدر: RT

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