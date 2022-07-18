أكثر من 500 قضية خيانة عظمى في أوكرانيا منذ 24 فبراير

إلى جانب فتح أكثر من 500 قضية خيانة عظمى منذ 24 فبراير الماضي، يتم فحص حوالي 1200 شخص آخرين بتهم تتنوع ما بين الخيانة العظمى والتعاون مع حكومات أجنبية ضد مصالح البلاد.

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أفاد بذلك مكتب التحقيقات الحكومي، حيث عزل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، كلا من النائب العام، إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس المخابرات الأوكرانية، إيفان باكانوف، عن منصبهما بشكل مؤقت، لحين انتهاء التحقيقات بشأن وقائع الخيانة العظمى من جانب موظفي الإدارات التي يرأسانها.

وجاء في الموقع الرسمي لمكتب التحقيقات الحكومية الأوكرانية على "فيسبوك*" أن المكتب يحقق في 504 دعوى جنائية بتهمة الخيانة العظمى، و139 بتهمة التعاون مع حكومات أجنبية، و9 بتهمة التواطؤ مع الدولة المعتدية. كما تم الإبلاغ عن الاشتباه في 198 متهما، ووضع 111 على قوائم المطلوبين".

ووفقا للمكتب، وإلى جانب هؤلاء، يتم فحص حوالي 1200 شخص آخرين للاشتباه بتورطهم في أنشطة الخيانة العظمى والتعاون مع حكومات أجنبية، وقد تم بالفعل إحالة 14 إلى قضايا جنائية بالمحاكم.

المصدر: نوفوستي