كييف توضح قرار زيلينسكي بشأن النائب العام ورئيس المخابرات الأوكرانية

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن تعليق عمل كل من النائب العام ورئيس المخابرات الأوكرانية، ولم تتم إقالتهما حتى هذه اللحظة.

وقال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه سميرنوف، إن الرئيس الأوكراني سيتخذ قرارا بشأن النائب العام، إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس المخابرات، إيفان باكونوف، بعد انتهاء التحقيقات الجارية بشأن عدد من قضايا "الخيانة العظمى" بين موظفي الدائرتين.

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وتابع سميرنوف اليوم الاثنين، 18 يوليو، بأنه لم يتم فصل النائب العام ورئيس المخابرات، وإنما تم فقط إيقافهما عن عملهما طوال فترة التحقيق، وقال في قناة "24" التلفزيونية الأوكرانية: "لا يوجد حديث عن عزل هذين المسؤولين، كل ما هنا لك أنهما قد أوقفا مؤقتا عن العمل حتى هذه اللحظة".

وأوضح سميرنوف أن رئيس الدولة أصدر هذا القرار حتى لا يؤثرا على التحقيقات في القضايا الجنائية ضد موظفي إداراتهم، على أن يتخذ الرئيس قراره بشأنهما بعد انتهاء التحقيقات.

وكان زيلينسكي قد قام بالتوقيع، 17 يوليو الجاري، على مرسوم بشأن إقالة النائب العام ورئيس المخابرات، بسبب إطلاق 651 دعوى جنائية في أوكرانيا بموجب اتهامات بالخيانة العظمى وأنشطة التعاون مع قوى خارجية، وقد تم بالفعل توجيه بعض التهم إلى البعض.

ولفتت وسائل الإعلام الأوكرانية إلى أنه وفقا للدستور الأوكراني يجب على الرئيس، حال صدور قرار بإقالة النائب العام ورئيس المخابرات، تقديم طلب بذلك إلى البرلمان الأوكراني، وطرح القضية للتصويت، والحصول على موافقة غالبية النواب.

المصدر: تاس