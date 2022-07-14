برلماني أوكراني يؤكد التوصل لاتفاق يسمح بتصدير الحبوب عبر ثلاثة موانئ أوكرانية

أكد البرلماني الأوكراني أليكسي غونشارينكو، أنه تم الاتفاق على إمكانية فتح روسيا ثلاثة موانئ أوكرانية لتصدير الحبوب منها.

وكتب النائب في قناته على تيليغرام: "حسب معلوماتي، اتفق ممثلو أوكرانيا وتركيا وروسيا والأمم المتحدة على إمكانية فتح موانئ التحميل الثلاثة لدينا"، وهي موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوجني.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية بقوافل في ظل وقف إطلاق النار في النطاق الجغرافي للموانئ، وتنفيذ الجانب الأوكراني بعض العمليات لنزع الألغام البحرية.

وحذرت الأمم المتحدة مرارا من تهديد بحدوث أزمة غذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بمنع توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.

المصدر: نوفوستي