قال الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة النفط والغاز البولندية PGNiG، بيتر فوزنياك، إن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن "السيل الشمالي 2"، قد يؤدي إلى كارثة لأوكرانيا.

ووفقا لفوزنياك، فإن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي هو "أولا وقبل كل شيء، أخبار سيئة للجميع في أوروبا"، ونبأ عظيم للسيل الشمالي 2"، مشيرا إلى أنه "يمكن لخط أنابيب الغاز الروسي الآن الادعاء بأنه كان على حق، مهما كان موقفه".

وفي وقت سابق، اعترفت محكمة الاتحاد الأوروبي جزئيا بصحة معارضة شركة "السيل الشمالي 2" (نورد ستريم 2 إيه جي)، للتعديلات التي أدخلت على توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز، والتي عدل الاتحاد الأوروبي بموجبها في أبريل 2019، توجيهاته للغاز ووسع القواعد المعمول بها لتشمل إضافة لأنابيب الغاز داخل الاتحاد الأوروبي، الأنابيب من وإلى دول ثالثة.

وشدد رجل الأعمال البولندي على أن هذا القرار بالنسبة لأوكرانيا يعني كارثة، مشيرا إلى أنه "سيتم إطلاق السيل الشمالي 2. وفي اللحظة التي سيتم إطلاقه فيها، سيتوقف العبور عبر أوكرانيا. ستواجه أوكرانيا شبح التجمد حتى الموت في الشتاء. سيتعين عليها القيام بشيء حيال ذلك. ولا توجد بنية تحتية لديها لتنقذ نفسها".

وخلص فوزنياك إلى أن السبيل الوحيد هو التقدم بطلب إلى الكرملين لإدراجها في نظام الغاز الروسي، "الأمر الذي سيكون له بالطبع عواقب سياسية".

المصدر: برايم