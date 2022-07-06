روسيا: إطلاق "السيل الشمالي-2" لا يعتمد على قرار برلين

قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، إن إطلاق "السيل الشمالي-2" لا يعتمد فقط على قرار السلطات الألمانية.

وكتب السيناتور أليكسي بوشكوف على قناته في "التلغرام"، أن برلين تعتقد عبثا أن إطلاق خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" يعتمد فقط على قرار السلطات الألمانية.

ودعا كلاوس إرنست رئيس لجنة الطاقة وحماية المناخ في برلمان ألمانيا، في وقت سابق إلى بدء المفاوضات بشأن إطلاق "السيل الشمالي-2" لفترة زمنية محدودة لضمان إمدادات الغاز إلى ألمانيا.

وكتب بوشكوف: "يشير مثل هذا البيان إلى أن برلين مقتنعة بأن مفتاح إطلاق "السيل الشمالي-2" في أيديهم، إذا أرادوا ذلك، فسيغلقونه، وإذا أرادوا ذلك، سيفتحونه، لكنهم نسوا أن خط الأنابيب مصدره من روسيا ".

وتساءل عما إذا كانت روسيا بحاجة إلى "الوصول إلى موقف" برلين، بإطلاق خط أنابيب الغاز مؤقتا، في مواجهة الإجراءات التقييدية المفروضة عليها.

وأشار إلى أن موسكو مهتمة بعقود طويلة الأجل لتوريد الطاقة.





المصدر: نوفوستي