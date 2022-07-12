الولايات المتحدة تعلن عن مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.7 مليار دولار

أعلنت واشنطن عن تقديم 1.7 مليار دولار أمريكي إضافية كمساعدة من الحكومة الأمريكية والبنك الدولي لأوكرانيا، من أجل دفع رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية وتقديم خدمات أخرى.

وبحسب بيان أصدرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن هذه الأموال المقدمة منها ومن وزارة الخزانة الأمريكية ومن البنك الدولي، تهدف إلى تخفيف العجز الحاد في الميزانية الأوكرانية.

وقال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، إن دفع رواتب العاملين الصحيين يصبح أكثر صعوبة كل شهر "بسبب العبء الهائل للحرب".

وحتى الآن، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 4 مليارات دولار لدعم ميزانية الحكومة الأوكرانية. وقالت المنظمة إن هذه الأموال استخدمت للحفاظ على تدفق الغاز والكهرباء إلى المستشفيات والمدارس، وإيصال الإمدادات الإنسانية للمواطنين ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمعلمين.

وفي وقت سابق، حذر مسؤولون ومراقبون من عمليات سرقة المساعدات المالية والعينية الغربية لأوكرانيا، وقال مدير مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني فاديم ميلنيك في حديث لقناة "أوكرانيا 24"، إنه "حتى البضائع المخصصة للجيش يتم بيعها مقابل المال. وسجلنا عددا من الوقائع في هذا الصدد".

المصدر: RT