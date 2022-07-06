نائبة أمريكية تدعو لاتخاذ 3 خطوات "للسيطرة على الوضع" في أوكرانيا

دعت عضو مجلس النواب الأمريكي، فيكتوريا سبارتز، ذات الأصول الأوكرانية، الرئيسين جو بايدن، وفلاديمير زيلينسكي، والكونغرس لاتخاذ 3 خطوات "للسيطرة على الوضع" في أوكرانيا.

وأشارت النائبة عن الحزب الجمهوري إلى وجود "الكثير من المشاكل" في أوكرانيا، داعية إلى خطوات عاجلة "لاستعادة السيطرة على الوضع" هناك.

وقالت: "أولا على الرئيس بايدن أن يتوقف عن اللعب بالسياسة وأن يتبنى استراتيجية واضحة، ويربط مساعداتنا الدفاعية باستراتيجيتنا".

وتابعت: "ثانيا، على الرئيس زيلينسكي أن يتوقف عن اللعب بالسياسة والمسرحيات، وأن يركز على الإدارة من أجل دعم قواته المسلحة وأجهزة السلطة المحلية بالمزيد من الفاعلية. وثالثا على الكونغرس أن يفرض الرقابة المطلوبة على البنية التحتية الحيوية وتوريدات الأسلحة والمساعدات".

وأضافت سبارتز أنها خلال مسيرتها السياسية كانت دائما تسعى لتجنب التدخل في المواضيع الخاصة بالسياسة الدولية، بما فيها أوكرانيا، ولكن في ظل ما تشهده بلادها الأم، أدركت أنه بوسعها أن تعود "بفائدة كبيرة على الزملاء وبلادها".

وأعادت إلى الأذهان أنها عاشت في أوكرانيا نحو 22 سنة، 13 منها في عهد الاتحاد السوفيتي.

المصدر: نوفوستي