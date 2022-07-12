القوات المسلحة الأوكرانية تقصف أحياء سكنية في زاباروجيه بمسيّرة انتحارية

أفادت الإدارة العسكرية والمدنية في مدينة إنرغودار بقصف الجانب الأوكراني منطقة سكنية في المدينة بمنطقة زابوروجيه باستخدام مسيرة انتحارية.

وجاء في البيان: "في الساعة 14:20 (بالتزامن مع توقيت موسكو)، استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية طائرات كاميكازي (الانتحارية) بدون طيار مرة أخرى في قصف المنطقة السكنية لمدينة إنرغودار".

إقرأ المزيد

وأشات السلطات إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة أوكرانية أخرى بدون طيار كانت تستهدف إنرغودار.

واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية الليلة الماضية مبنى بالقرب من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، بطائرتين بدون طيار، حيث أطلقت لغمين من عيار 120 ملم، مما ألحق أضرارا مادية.

المصدر: نوفوستي