قال متحدث باسم الإدارة العسكرية المدنية لمدينة إنرجودار، إن طائرتين أوكرانيتين بدون طيار استهدفتا مبنى بالقرب من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وقال المتحدث: "اليوم عند الساعة 0.26، أسقطت طائرتان بدون طيار هجوميتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية لغمين من عيار 120 ملم على مبنى يقع بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وتضرر السقف والزجاج. ولم تقع إصابات" .

وفي وقت سابق، قال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه، إن الإرهابيين والمخربين الأوكرانيين الذين يجرؤون على التعدي على الحياة السلمية في المنطقة سيواجهون مصيرا مؤسفا لا يحسدون عليه، منوها بأنه يجري التحضير لقرار بمصادرة ممتلكات أسر الإرهابيين والمتواطئين معهم.

وسيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي