بيسكوف: بوتين لا يخطط لزيارة كالينينغراد

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمام الصحفيين، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يخطط لزيارة مدينة كالينينغراد في الوقت الراهن.

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وردا على سؤال صحفي حول احتمال زيارة الرئيس بوتين إلى كالينينغراد في المستقبل القريب أجاب بيسكوف: "في المستقبل القريب كل شيء ممكن، هذا أولا. أما كالينينغراد فحتى الآن لا توجد مثل هذه الرحلات في خطط الرئيس".

وردا على سؤال حول موقف الكرملين من دعوات عدد من الساسة الروس بمن فيهم محافظ مقاطعة كالينينغراد، أنطون أليخانوف إلى فرض حظر كامل على استيراد البضائع إلى روسيا وتصديرها من روسيا عبر بلدان البلطيق، أجاب بيسكوف: "إنه موضوع مهم للغاية بالنسبة لنا ونجري عملا نشيطا وفق القنوات المناسبة بهدف تسوية هذه القضية"، متابعا: "ما زلنا، بالطبع، نأمل في الأفضل، لكن نستعد للأسوأ".

وفي تعليقه على تصريحات أليخانوف بهذا الخصوص قال بيسكوف: "من الطبيعي أن المقاطعة وقيادتها هي أيضا تعد اقتراحاتها بشأن الأعمال الممكنة إذا كانت الإجراءات الأخرى غير فعالة. وهذه ممارسة طبيعية بالكامل".

المصدر: تاس