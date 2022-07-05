لافروف: الغرب يعيق عمل وسائل الإعلام التي تتحدث بموضوعية عن أحداث أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب يبذل قصارى جهده لعرقلة عمل وسائل الإعلام التي تغطي ما يحدث في أوكرانيا بصورة موضوعية وغير متحيزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للافروف ونظيره المنغولي باتمونكين باتسيتسيغ بعد مباحثاتهما في العاصمة المنغولية أولان باتور اليوم الثلاثاء.

وأشار لافروف إلى أنه أطلع الشركاء المنغوليين على تفاصيل سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال: "نحن مهتمون بأن تكون الحقائق المتعلقة بالتصرفات السابقة والحالية لممثلي نظام كييف في أوكرانيا، متاحة للرأي العام العالمي على أوسع نطاق".

وأضاف: "للأسف، الغرب يفعل ما بوسعه لعرقلة عمل وسائل الإعلام التي تقدم معلومات موضوعية حول ما يحدث في أوكرانيا".

المصدر: "نوفوستي"