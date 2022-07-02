قبيل توجهه لدمشق.. وزير الخارجية الإيراني يكشف عن هدف زيارته إلى سوريا

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن هدف زيارته إلى سوريا هو "إحلال السلام والأمن في المنطقة".

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وقبيل توجهه لدمشق، قال حسين أمير عبد اللهيان: "استمرارا لزيارتي التي قمت بها إلى تركيا قبل 4 أيام، كان من الضروري إجراء مشاورات مع السلطات السورية".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "هناك تطورات في المنطقة، وعلينا السعي لضمان دور بناء للجمهورية الإسلامية في المنطقة ومنع حدوث أزمة جديدة في المنطقة".

وأردف: "جزء من زيارتي إلى سوريا يهدف إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة بين سوريا وتركيا، باعتبارهما دولتين تربطهما علاقات مهمة بإيران".

المصدر: "إرنا"