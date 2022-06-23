تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /23.06.2022/
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يواصل الجيش الروسي ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس.
ميدانيا
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- رجال الإنقاذ الروس يواصلون عمليات إزالة الأنقاض في دونباس
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- بتغطية من الجيش الروسي.. رجل من دونيتسك يعبر بحيرة بقارب مطاطي لإنقاذ زوجته من حصار قوات كييف
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- كييف: عدد الأسرى الأوكرانيين 2000 عسكري
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- البحرية الروسية تؤمن خروج سفينة "آزوف كونكورد" التركية من ماريوبول
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- إصابة مركز البث التلفزيوني في مدينة دونيتسك جراء القصف الأوكراني
- حكم عليه بالإعدام.. جمعية حقوقية تتابع ملف مرتزق مغربي انضم للقوات الأوكرانية واعتقلته قوات دونيتسك
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تداعيات وأصداء العملية العسكرية
- نائب روسي: أتظنون أن جواز السفر الأمريكي سيحمي المرتزقة من القصاص؟
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- الخارجية الروسية: الغرب يسعى لتعطيل حركة الطيران بين روسيا وتركيا
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