موسكو: سنرد بالمثل على منع واشنطن طائرات روسية من إجلاء دبلوماسيينا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو لن تترك إجراءات واشنطن دون رد، حيث لم تسمح لطائرة روسية بإجلاء دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا: "كما حذرنا سابقا، في حال عدم السماح بدخول الطائرات الروسية، فإنه سيتم اتخاذ إجراءات مضادة بالتأكيد، سنعلن عنها في الوقت المناسب عبر القنوات الدبلوماسية".

ولم تسمح الولايات المتحدة لرحلة طيران حكومية خاصة بالهبوط، والتي كان من المفترض أن تجلي الدبلوماسيين الروس وعائلاتهم، أخطرتهم الخارجية الأمريكية في وقت سابق بمغادرة الولايات المتحدة حتى نهاية الشهر الجاري.

المصدر: نوفوستي