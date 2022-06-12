زاخاروفا تصف رد فعل واشنطن على احتمال اتخاذ إجراءات جوابية ضد صحفييها بالهستيريا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ردة فعل وزارة الخارجية الأمريكية على احتمال اتخاذ إجراءات جوابية ضد الصحفيين الأمريكيين العاملين في روسيا بالهستيرية.

وقالت زاخاروفا: "لقد لمحنا للصحافيين الأمريكيين أنه بعد حزمة العقوبات التي تم تبنيها ضد وسائل الإعلام الروسية، وبعد عدد الإجراءات غير المقبولة إطلاقا والتي تم توجيهها ضد الصحفيين الروس وكل من يعمل معهم أو يتفاعل معهم. ربما سنبدأ في التصرف بطريقة مثيلة، بطريقة متناظرة، بشكل عام، سنبدأ باتخاذ مجموعة كاملة من التدابير الجوابية. بعد ذلك مباشرة، دخلت وزارة الخارجية الأمريكية في حالة هستيرية، وقالوا إن وسائل الإعلام الأمريكية لا يمكنها العمل بشكل طبيعي في روسيا".

وأضافت أن وسائل الإعلام الروسية تتعرض لضغوط منذ سنوات عديدة، وقد حان الوقت الذي يجب أن يشعر فيه ممثلو الولايات المتحدة بعمق "سقوطهم في المجال الإعلامي".

المصدر: تاس