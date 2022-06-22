واشنطن: نسعى لتبديد مخاوف تركيا إزاء توسيع الناتو قبل قمة مدريد

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد، أن واشنطن تعمل على معالجة مخاوف تركيا إزاء انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو قبل القمة في مدريد في 28 يونيو.

وردا على سؤال حول رغبة واشنطن في التوصل إلى اتفاق بين فنلندا والسويد وتركيا قبل بدء قمة الناتو: "نحن نسعى لتحقيق ذلك".

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وأعلن رئيس فنلندا، سولي نينيستو، في وقت سابق، أن بلاده لم تحرز أي تقدم في الاجتماع الأخير مع تركيا، وربما لن تتمكن من الانضمام إلى الناتو قبل سبتمبر المقبل.

ومن جهتها شككت مصادر في الحكومة الألمانية في "انضمام سريع" لفنلندا والسويد إلى الناتو، أي في قمة الحلف المقرر عقدها في مدريد يومي 29 و30 يونيو، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنه "لا توجد صعوبات لا يمكن التغلب عليها" بين السويد وفنلندا وتركيا.

المصدر: RT