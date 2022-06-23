مكتب زيلينسكي: نحن على استعداد لبدء مفاوضات العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي

أعلن أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن استعداد كييف لتنفيذ خطة المفوضية الأوروبية لبدء المفاوضات بشأن العضوية الكاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

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وتابع يرماك، في قناته على تطبيق "تليغرام": "نحن بانتظار الضوء الأخضر، فأوكرانيا تستحق وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن هدفنا الواضح هو العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. وسنكون مستعدين لبدء تنفيذ خطة المفوضية الأوروبية بهذا الشأن".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال في وقت سابق إن عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ربما تستغرق عدة سنوات أو حتى عقودا، ودعا في هذا الصدد إلى إنشاء "مجتمع سياسي أوروبي" جديد، يمكن قبول أوكرانيا في صفوفه.

من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية أوصت بمنح مولدوفا وأوكرانيا وضع الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على أن يصدر قرار المنح في القمة المنعقدة حاليا في بروكسل اليوم وغدا، 23 و24 يونيو، مع مراعاة توصية المفوضية.

المصدر: نوفوستي