الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك بصواريخ "غراد"

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لوقف إطلاق النار بأن منطقة ياسينوفاتايا تقرضت للقصف براجمات "غراد" من قبل القوات الأوكرانية.

وجاء في بيان على تيليغرام: "تم تسجيل قصف من جانب القوات الأوكرانية باتجاه الأحياء السكنية في منطقتي أفدييفكا، وياسينوفاتايا، حيث سقطت 15 صاروخا من أطلقت من راجمات "غراد".

وفي مدينة دونيتسك، أعلن قبل قليل عن قصف الجيش الأوكراني مركز البث التلفزيوني في المدينة ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمبنى.

المصدر: RT