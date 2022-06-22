البيت الأبيض: روسيا مسؤولة عن الوضع الحالي في العلاقات الثنائية

حمّلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، روسيا مسؤولة الوضع الحالي في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال جان بيير: "أريد أن أقول، أنه يجب علينا أن نفهم بوضوح ما نراه حاليا. روسيا هي التي غزت دولة ذات سيادة. هم بدأوا هذه الحرب. تحدثنا عن التضخم في الولايات المتحدة وبشكل عام عن التضخم العالمي والتحديات، إذا نظرنا إلى أسعار البنزين والمواد الغذائية، فإن الأمر مرتبط بالحرب الروسية. إذا أراد بوتين التوقف وإنهاء هذه الحرب، يمكنه فعل ذلك".

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وأضافت: "كان الرئيس الأمريكي واضحا للغاية. إنه مصمم على التأكد من أننا نحمي الديمقراطيات، وأننا نحمي الحريات، وساعد في حشد الغرب وحلف "الناتو" للتأكد من أن هذا كان ردا قويا على ما تفعله روسيا".

وتابعت: "السؤال الذي طرحته المتحدثة الرسمية زاخاروفا، أو البيان الذي أدلت به، إنه موجه إليهم. ماذا يفعلون هم للعلاقات الثنائية؟ لقد تسبب الرئيس بوتين بذلك، وليس نحن".

المصدر: تاس