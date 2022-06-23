الدفاع الروسية: القوات الروسية دمرت 49 مخزن وقود لتزويد المعدات العسكرية الأوكرانية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، أن العدو يستمر في تكبد خسائر فادحة، وفقا للوضع صباح اليوم الخميس 23 يونيو 2022.

وتابع كوناشينكوف أن الخسائر في الكتيبة 34، من لواء المشاة الآلي رقم 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي هزمت بالقرب من قرية "ميرنايا دولينا" بجمهورية لوغانسك الشعبية، قد بلغت في غضون يومين أكثر من 150 قتيلا ونحو 450 جريحا.

كذلك ففي كل من سرايا هذه الكتيبة، ما لا يزيد عن 15-20 جندي، تخلى طاقم القيادة من المبتدئين عن مرؤوسيهم وهجروا منطقة القتال.

أما في التقسيمات الفرعية للواء الميكانيكي رقم 30، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، فقد تبقى أقل من 50% من الأفراد في منطقة قرية "كلينوفويه"، نتيجة لقصف القوات المسلحة الروسية، وتم إجلاء أكثر من 170 جندي وضابط من منطقة القتال، مصابين بجروح خطيرة.

كما تواصل القوات المسلحة الروسية قصف المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا، حيث دمرت الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية يوم أمس، 22 يونيو، في منطقة نيكولاييف زهاء 49 مخزن وقود لتزويد المعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 50 نظاما صاروخيا للإطلاق المتعدد في حظائر المركبات القتالية، بما في ذلك أنظمة أجنبية الصنع.

كما أصابت الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ثلاث قواعد لإصلاح المركبات المدرعة في منطقة نيكولاييف، و4 مناطق تمركز قيادات وأفراد ومعدات عسكرية في 18 منطقة.

كما دمر الطيران التكتيكي الروسي القوى العاملة والمعدات العسكرية في 96 مقاطعة ومركز رادار ميداني في منطقة "كونستانتينوفكا" التابعة لمدينة خاركوف.

كذلك ضربت القوات الصاروخية والمدفعية 26 موقعا للقيادة ومواقع تمركز للأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 364 مقاطعة، بالإضافة إلى وحدات المدفعية الأوكرانية في 58 مقاطعة، بما في ذلك فصيل من مدافع هاوتزر عيار 155 ملم، طراز "إم-777" في جزيرة كوبانسكي، وفصيل أنظمة "سميرتش" لإطلاق الصواريخ المتعددة في منطقة "نوفوبوكروفسكويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم تدمير ثلاث نقاط مراقبة متحركة للمسيرات في مناطق قرى "جوفتنيفايا" وكيسيليوفكا" و"بارموشوفو" التابعة لمنطقة نيكولاييف.

وفي إطار القتال المضاد للبطاريات، فقد استهدفت الأسلحة عالية الدقة للقوات الفضائية الجوية الروسية وكذلك قوات الصواريخ والمدفعية باتجاه دونيتسك في الأربع والعشرين ساعة الماضية: 8 فصائل أوكرانية من المدافع متعددة الإطلاق "أوراغان" في مناطق قرى "أندرييفكا" و"فيسيولويه" و"دزيرجينسك" و"نوفولوغانسكويه" و"كورديوموفكا"، وكذلك 11 فصيل من المدفعية ذات الماسورة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النيران بمناطق قرى "نوفوبوكروفسكويه" و"غاليتسينوفكا" و"أرتيوموفسك" و"تشاسوف-يار" و"كروتايا بالكا" و"أندرييفكا" و"نوفوفيسيليوفكا" وفي منطقة خزان كليبان-بيكسكوفو، وهي المناطق التي كانت تقصف مدينة دونيتسك وغيرها من القرى في جمهورية دونيتسك الشعبية.

يتبع،

المصدر: وزارة الدفاع الروسية