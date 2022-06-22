إصابة مركز البث التلفزيوني في مدينة دونيتسك جراء القصف الأوكراني
Legion-Media Rick Mave / SOPA Images/Sipa USA
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أعلن نائب مدير مركز البث التلفزيوني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر تشيبوتاريف، أن القصف الأوكراني طال مركز البث في حي بيتروفسكي بمدينة دونيتسك، وألحق به أضرارا جسيمة.
وقال تشيبوتاريف: "اليوم نتيجة القصف تعرض المركز التلفزيوني في حي بتروفسكي لأضرار جسيمة".
وأضاف: "برج البث ما زال قائما، لكن غرف الأجهزة تعرضت لأضرار بالغة، وتمكنا من إخلاء بعض المعدات".
وتابع: "سنبدأ العمل في منطقة بتروفسكي عندما ينحسر القصف قليلا، لأن الضغط ما زال كثيفا".
المصدر: RT