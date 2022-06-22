إصابة مركز البث التلفزيوني في مدينة دونيتسك جراء القصف الأوكراني

أعلن نائب مدير مركز البث التلفزيوني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر تشيبوتاريف، أن القصف الأوكراني طال مركز البث في حي بيتروفسكي بمدينة دونيتسك، وألحق به أضرارا جسيمة.

وقال تشيبوتاريف: "اليوم نتيجة القصف تعرض المركز التلفزيوني في حي بتروفسكي لأضرار جسيمة".

وأضاف: "برج البث ما زال قائما، لكن غرف الأجهزة تعرضت لأضرار بالغة، وتمكنا من إخلاء بعض المعدات".

وتابع: "سنبدأ العمل في منطقة بتروفسكي عندما ينحسر القصف قليلا، لأن الضغط ما زال كثيفا".

المصدر: RT