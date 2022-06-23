إلى جانب مولدوفا.. الاتحاد الأوروبي سيمنح أوكرانيا اليوم وضع "مرشح" إلى صفوفه باعتبارها "رمزا للأمل"

أعلن المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي المقامة في بروكسل اليوم الخميس، 23 يونيو، عن ثقتهم في منح وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد لكل من أوكرانيا ومولدوفا.

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أعرب عن ذلك رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، للصحفيين صباح اليوم. وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت بمنح وضع المرشح لكل من أوكرانيا ومولدوفا، وتأجيل منح جورجيا نفس الوضع. كذلك فقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أنه سيتعين على أوكرانيا أولا، من أجل المضي قدما في طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تنفيذ إصلاحات جادة، وإزالة حكم "الأولغارشية" في البلاد.

ووفقا لرئيس البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، يتعين على الاتحاد الأوروبي، أن يمنح أوكرانيا وضع مرشح للانضمام باعتبارها "رمزا للأمل" ولرفع معنويات الأوكرانيين، بينما لا يزال هناك "عدد من الخطوات التي يتعين القيام بها للانضمام الحقيقي".

المصدر: تاس