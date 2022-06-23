رئيسة وزراء إستونيا: لا تستهينوا بروسيا!

قالت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس إنه لا ينبغي للغرب أن يقلل من شأن قدرات روسيا العسكرية بأوكرانيا منوهة بأن موسكو"ستتواجد هناك على المدى الطويل مع دخول الحرب شهرها الخامس".

وتابعت كالاس في مقابلة مع أسوشيتد بريس: "لقد سمعت كلاما، كما تعلمون، بأنه لا يوجد تهديد بعد الآن لأنهم أرهقوا. كلا هذا ليس صحيحا، مشيرة إلى أن الجيش الروسي يركز الآن قوته في الشرق.

وقالت كالاس "لديهم الكثير من القوات (الجيش الروسي) التي لا تزال قادرة على القدوم للقتال إنهم لا يحسبون المدفعية التي يخسرونها هناك. لذلك لا أعتقد أنه ينبغي علينا التقليل من شأنهم على المدى الطويل".

وأوضحت خلال المقابلة التي جرت في مبنى ستينبوك هاوس الحكومي حيث يوجد مكتبها وتعقد اجتماعات مجلس الوزراء، "أولا، فرضنا العقوبات التي كانت سهلة نسبيا. الآن ننتقل إلى العقوبات الأكثر صعوبة. لكن حتى الآن، تمكنا من تحقيق الوحدة، حتى لو كانت لدينا آراء مختلفة".

وتابعت قائلة: "هذا أمر طبيعي بالنسبة للديمقراطية. نتناقش ونتناقش ثم نصل إلى حل".

وأعربت عن أملها في أن تمنح أوكرانيا وضع مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقبلة للكتلة في بروكسل، رغم الانقسامات الأولية حول ذلك.

وألقت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، بثقلها وراء ترشيح أوكرانيا الأسبوع الماضي.

المصدر: أسوشيتد برس