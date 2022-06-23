نحن لسنا في أفغانستان.. قوات أوكرانية تقيم أداء المسيرات التركية والأمريكية في وجه الدفاعات الروسية

أفادت وسائل إعلام بأن الطيارين الأوكرانيين انتقدوا فعالية الطائرات المسيرة التي زود بها الجيش الأوكراني من قبل الولايات المتحدة وتركيا.

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل نقل تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" عن مصادر أن الطيارين الأوكرانيين يعتقدون أن استخدام الطائرات المسيرة الأمريكية من طراز "إم كيو-1 سي غراي إيغل" خطر، وأن طائرات "تي بي-2 بيرقدار" التركية عديمة الفائدة عمليا.

ونقلت المجلة عن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، وجود انقسام بين الطيارين في الخطوط الأمامية ورئيس الأركان حول استخدام الطائرات من دون طيار، فيما يشعر المسؤولون الأوكرانيون والأمريكيون بقلق متزايد من أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتقدمة يمكن أن تسقط غراي إيغل. ويشكك الطيارون أيضا في أن الطائرات الأمريكية بدون طيار يمكنها "أن تبقى على قيد الحياة" لأكثر من مهمة أو اثنتين.

ونقلت الصحيفة عن أحد الطيارين الأوكرانيين قوله: "من الخطر للغاية استخدام مثل هذه الطائرات بدون طيار باهظة الثمن في حالتنا بسبب الدفاع الجوي للخصم. هذه ليست أفغانستان".

كما تشير المجلة إلى أنه بسبب تعزيز القوات الروسية للدفاع الجوي، فقد حدر الطيارون الأوكرانيون من استخدام الطائرات بدون طيار التركية، والتي أصبحت "عديمة الفائدة تقريبا"، فيما يتم الآن استخدامها في عمليات خاصة نادرة.

المصدر: نوفوستي