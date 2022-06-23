وزير المالية الروسي: سنسدد التزامتنا في إطار سندات دولية بالروبل

أشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى أن روسيا أمامها طريقة وحيدة لسداد الأموال للمستثمرين الأجانب في إطار سندات دولية "يوروبوندز" وهي دفعها بالروبل الروسي.

وجاء التصريح خلال قيام الوزير الروسي بتوضيح السبب الذي يقف وراء عدم قيام الوزارة بسداد مدفوعات سندات دولية بعملات احتياطية مثل اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك السويسري.

وأفاد الوزير الروسي بأن السداد بواسطة الروبل بات الطريقة الوحيدة بعد القيود والعقوبات التي تم فرضها من قبل الدول الغربية، وقال إن "الهيئة المسؤولة عن سداد السندات (National Settlement Depository) تم إدراجها في قائمة" العقوبات "من قبل الاتحاد الأوروبي لذلك لم يعد بإمكانها إجراء تسويات باليورو، بالإضافة إلى ذلك فإن دولا مثل بريطانيا وسويسرا فرضت حظرا على التسويات لديون الدولة الروسية".

لذلك ليس أمام روسيا سوى السداد بالعملة الروسية لإيصال الأموال للمستثمرين الأجانب، بحسب وزير المالية الروسي.

وشدد على أن قيام روسيا بسداد المدفوعات بموجب سندات دولية بالعملة الروسية لا يعني التخلف عن السداد بل يعود إلى حدث مرتبط بقوة قاهرة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، سددت وزارة المالية الروسية دفعات بالروبل لإصدارين من سندات "اليوروبوند" لأعوام 2027 و2047، وأشارت إلى أن قيمة الدفعات بلغت بقيمة 12.51 مليار روبل.

المصدر: نوفوستي