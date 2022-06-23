استطلاع: أكثر من 70٪ من الألمان يعتقدون أن العلاقات مع روسيا قد دمرت إلى الأبد بسبب أوكرانيا

أظهر استطلاع أجرته مجلة "انترناشيونال بوليتيك"، أن 70% من الألمان يعتقدون أن العلاقات الألمانية الروسية قد تضررت إلى الأبد بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجري في 9 يونيو، وشمل 1005 أشخاص، فإن 71٪ من المستطلعين يرون أنه من المستحيل إعادة العلاقات بين برلين وموسكو إلى المستوى الذي كان عليه قبل بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وأشار أقل بقليل من الربع 24٪ إلى أن العلاقات يمكن أن تعود إلى حالتها التي كانت عليها قبل بدء الصراع.

في الوقت نفسه، يعتقد الرجال 32٪ أكثر من النساء 17٪ أن العودة ممكنة.

بالإضافة إلى ذلك، يفترض عدد أكبر من الألمان في ألمانيا الشرقية 81٪ أن العلاقات الألمانية الروسية ستظل متضررة بشكل ميؤوس منه حتى بعد انتهاء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا مقارنة بالجزء الغربي من ألمانيا 69٪.

من جهته قال المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الأربعاء، متحدثا في البوندستاغ، إن الشراكة مع روسيا المبينة في المفهوم الاستراتيجي لعام 2010 لا يمكن تصورها في المستقبل المنظور.

المصدر: تاس





