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"تاس": القوات الأوكرانية فخخت سدا قرب مدينة ليسيتشانسك

أخبار روسيا

Globallookpress
التشكيلات المسلحة الأوكرانية
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أكد مصدر مقرب من قوات جمهورية لوغانسك لوكالة "تاس" الروسية أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية فخخت سدا في بلدة مالوريازانتسيفو، على بعد كيلومترات من مدينة ليسيتشانسك في الجمهورية.

وقال المصدر: "المعلومات تفيد بأن القوات الأوكرانية عملت على تفخيخ سد من عدة أماكن في مالو ريازانتسيفو".

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وأضاف أنه "يتم بذل الجهود لمنع المسلحين الأوكرانيين من تفجير السد لأن ذلك قد يهدد بإغراق جزء من البلدة".

وتقع بلدة مالو ريازانتسيفو قرب ليسيتشانسك، ويبلغ عدد سكانها حوالي 700 نسمة.

 

المصدر: "تاس" 

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