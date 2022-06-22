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لوغانسك.. صد هجوم مضاد شنته قوات كييف

أخبار روسيا

لوغانسك.. صد هجوم مضاد شنته قوات كييف
Sputnik
قوات دونيتسك
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أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية أن قواتها صدت بتغطية نارية من الجيش الروسي هجوما مضادا شنته قوات كييف لفك الحصار في اتجاه مدينة ليسيتشانسك في الجمهورية.

وقال مصدر في قوات لوغانسك إن "الوضع في هذا الاتجاه متوتر لأن العدو يحاول شن هجمات مضادة، حيث حاول بعد ظهر أمس اختراق الجناح الأيمن".

ولفت إلى أن "المعركة استمرت ساعة ونصف وبفضل المدفعية والمشاة ووحدة المدرعات انسحب العدو إلى مواقعه".

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وتابع أن "العدو تكبد خسائر كبيرة في القوى البشرية والمعدات".

وأشار إلى أن التشكيلات الأوكرانية تحاول دون جدوى إعادة المواقع والمناطق المحصنة التي فقدتها.

 

المصدر: "سبوتنيك" 

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