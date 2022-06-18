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لوغانسك: نواصل التفاوض مع المسلحين المحاصرين في "أزوت" للاستسلام

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لوغانسك: نواصل التفاوض مع المسلحين المحاصرين في
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تواصل قوات لوغانسك الشعبية المفاوضات مع المسلحين الأوكرانيين المختبئين والمحاصرين في مصنع "أزوت" في سيفرودينيتسك في لوغانسك، للاستسلام.

وقال المسؤول في لوغانسك، فيكتور دوبينا: "المفاوضات بشأن استسلام محتمل جارية لكن دون جدوى حتى الآن".

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في اليوم السابق، قال المسؤول العسكري من قوات لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، إن بعض العسكريين الأوكرانيين "اتخذوا القرار الصحيح وبدأوا في الاستسلام".

ويوم الأربعاء الماضي أفشل الجانب الأوكراني إقامة ممر إنساني لخروج المدنيين من المصنع عبر استهدافه بالقذائف ونيران المدفعية ما أدى إلى إيقاف الممر الإنساني وعملية إجلاء المدنيين عبره.

المصدر: نوفوستي

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