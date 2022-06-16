نساء خرجن من "أزوت".. يتحدثن عن مرتزقة أجانب في المصنع

قال مدنيون تمكنوا من الفرار من ملجأ مصنع "أزوت" للكيماويات في سيفيرودونتسك، الذي يسيطر عليه مسلحون أوكرانيون، إنه يوجد في الموقع المذكور العديد من المرتزقة الأجانب.

وذكرت المدعوة آنّا وكنتها ألينا، أنهما عاشتا مع أطفالهما في ملجأ بالقرب مما يسمى بحاجز "أزوت" الثاني منذ 5 أبريل بعد سقوط قذيفة على منزلهم. وأشارت المذكورة إلى أنها لاحظت وجود مسلحين أجانب في صفوف القوة الأوكرانية هناك.

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وأضافت: "هناك عدد كبير جدا من المرتزقة الأجانب. لا أعرف كم كان عددهم، كانوا منعزلين عن البقية. تحدثوا في الغالب مع بعضهم البعض باللغة الإنجليزية وباللغات الأجنبية الأخرى".

وشددت على أن المسلحين الأوكرانيين والأجانب، منعوا المدنيين من مغادرة الملجأ، "أوضحوا لنا أن الأمر في غاية الخطورة في الخارج، ويجري نوع من التطهير". وقالت: "في يوم 10 يونيو، تمكنت من الفرار مع عائلتي من المصنع ووصلنا إلى هنا".

المصدر: نوفوستي