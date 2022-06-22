الخارجية الروسية: الغرب يسعى لتعطيل حركة الطيران بين روسيا وتركيا

أكد مدير الدائرة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، يوري بليبسون، أن الدول الغربية تهدف بفرضها العقوبات على روسيا، إلى تعطيل حركة الطيران المدني بين روسيا وتركيا.

وقال: "علينا أن نأخذ في الاعتبار أن العقوبات الغربية، من بين أمور أخرى، تهدف إلى تعطيل حركة الطيران المدني بين روسيا وأنقرة".

وأضاف: "تبذل إدارات كلا البلدين قصارى جهدها لضمان عدم تعرض السياح الذين يسافرون إلى تركيا لأي إزعاج أو مشاكل"، مؤكدا أن "السياحة هي أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين".

وتابع: "بشكل عام، نحن راضون عن وعود أنقرة بتهيئة جميع الظروف للروس في تركيا لقضاء عطلة كاملة وآمنة، ونبقي القضية تحت السيطرة ذات الأولوية".

من جهته، أعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، أن "روسيا وتركيا اتفقتا على البدء في قبول بطاقة (MIR) في الفنادق التركية، وزيادة استخدامها في أجهزة الصراف الآلي".

المصدر: RT + "تاس"