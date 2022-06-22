التشيك تعلق إصدار التأشيرات للروس حتى مارس 2023

قررت حكومة جمهورية التشيك بتوصية من وزارة الخارجية، تعليق إصدار تأشيرات دخول البلاد وتصاريح الإقامة طويلة الأجل لمواطني روسيا وبيلاروس حتى مارس 2023.

وذكر بيان صحفي أصدرته الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية أن "القرار المتخذ بعد 24 فبراير من هذا العام بحظر إصدار تأشيرات دخول لمواطني روسيا الاتحادية وبيلاروس لدخول جمهورية التشيك، وكذلك تصاريح الإقامة الطويلة الأجل في الجمهورية، سيكون ساري المفعول حتى نهاية مارس 2023. والاستثناء هو الحالات الإنسانية".

وقالت الخدمة الصحفية إن الغرض من هذا الإجراء هو الضغط على سلطات روسيا وبيلاروس لإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا، وكذلك المصالح الأمنية لجمهورية التشيك.

ويمكن لمواطني روسيا وبيلاروس الذين لديهم بالفعل تصاريح إقامة طويلة الأجل في جمهورية التشيك، التقدم بطلب لتمديد هذا التصريح وفقًا للنظام المعمول به.

المصدر: نوفوستي