التشيك مستعدة لـ"حرق كل شيء" لتأمين الدفء والكهرباء في حال انقطاع الغاز الروسي

أكد مفوض الطاقة التشيكي فاتسلاف بارتوشكا، أن السلطات التشيكية مستعدة لـ"حرق كل شيء" لتأمين الدفء والكهرباء في حال انقطاع إمدادات الغاز الروسي.

ونقلت صحيفة Euractiv الأوروبية عنه قوله: "إذا تم إيقاف إمدادات الغاز هذا الشتاء، سنحرق كل ما في وسعنا لتدفئة شعبنا وتوليد الكهرباء".

إقرأ المزيد

ودعا إلى تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء، لكنه أقر بأن هذا لن يكون سهلا وسيستغرق بعض الوقت.

وأشار إلى أن التنويع في إمدادات الغاز الذي يرغب فيه الاتحاد الأوروبي يمكن تحقيقه إذا تمكن المستوردون الأوروبيون من توقيع عقود طويلة الأجل، والتي يجب التحقق منها من قبل بروكسل.

وأضاف: "لقد تحدثنا إلى موردي الغاز الطبيعي المسال المحتملين وكلهم مهتمون بالعقود طويلة الأجل 20 أو 15 عاما، ومعظمهم يريدون عقدا لمدة 20 عاما".

وعلى خلفية انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى جمهورية التشيك عبر ألمانيا، تناقش الجمهورية الانتقال إلى الطاقة الخضراء وتمديد تشغيل محطات الطاقة الحالية التي تعمل بالفحم.

المصدر: تاس