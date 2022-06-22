البحرية الروسية تؤمن خروج سفينة "آزوف كونكورد" التركية من ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تأمين البحرية الروسية وسلطات موانئ جمهورية دونيتسك لأول مخرج آمن على طول الممر الإنساني البحري الحالي من ماريوبول للسفينة التركية "آزوف كونكورد".

وقال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا: "تتخذ روسيا مجموعة كاملة من التدابير لضمان سلامة الملاحة المدنية في مياه البحر الأسود وبحر آزوف".

وأضاف: "وفي 21 يونيو 2022، أمنت البحرية بالتعاون مع سلطات الموانئ في جمهورية دونيتسك الشعبية أول مخرج آمن على طول الممر الإنساني البحري الحالي من ميناء ماريوبول لسفينة آزوف كونكورد التركية".

المصدر: نوفوستي