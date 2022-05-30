متحدث عسكري: الوضع في ميناء ماريوبول البحري وفي منطقة "أزوفستال" هادئ

أكد ممثل قاعدة نوفوروسيسك البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي أن الوضع في ميناء ماريوبول البحري وفي منطقة مصنع أزوفستال هادئ، إذ تسيطر عليه قوات قاعدة نوفوروسيسك البحرية.

وأوضح الممثل العسكري: "تجوب زوارق المدفعية المنطقة المائية من ميناء ماريوبول إلى ميناء [مصنع] آزوفستال. وتتمثل مهمة زوارق المدفعية لدينا في التحكم في الوضع السطحي والجوي في هذا الجزء من محاور العمليات، وكذلك في خليج تاغانروغ بأكمله"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الحالي الوضع هادئ. كل من ميناء ماريوبول وميناء [مصنع] آزوفستال تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، وكذلك القوات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية ومنذ فترة طويلة".

ويراقب البحارة الأجسام التي تحلق على ارتفاع منخفض. وفي حالة الكشف عن أهداف معادية، يتم تدميرها بواسطة مدفعية السفن، وكذلك بواسطة أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

وفي 20 مايو، أعلن الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن الجيش الروسي قد حرر بالكامل أراضي مصنع آزوفستال، حيث ظلت بقايا المجموعة الأوكرانية في ماريوبول محاصرة. وتعود المدينة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، فقد تم استئناف تشغيل النقل العام على بعض الطرق، وتم تطهير أراضي المدينة، وتعمل المرافق العامة على استعادة إمدادات المياه والطاقة.

المصدر: تاس