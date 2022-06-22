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واشنطن تعرب عن قلقها حيال تأثير العقوبات ضد روسيا على سوق الغذاء العالمية

أخبار روسيا

واشنطن تعرب عن قلقها حيال تأثير العقوبات ضد روسيا على سوق الغذاء العالمية
Gettyimages.ru
علم الولايات المتحدة
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تشعر بالقلق حيال تأثير العقوبات ضد روسيا على قدرة الدول على شراء المواد الغذائية والأسمدة من روسيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في تصريح إن "هناك مخاوف حيال الالتزام المفرط بالعقوبات ضد روسيا".

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وأضاف أن "نظام العقوبات تم تطويره ليستثني المواد الغذائية والأسمدة ، وأن الولايات المتحدة لا ترغب في تأثير العقوبات على قدرة الدول على شراء المواد الغذائية والأسمدة من روسيا".

وقالت وزارة الخارجية إن الوزير أنتوني بلينكن سيناقش الوضع في سوق الغذاء العالمي خلال زيارة لبرلين يوم الجمعة.

 

المصدر: "نوفوستي" 

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