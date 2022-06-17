أنتونوف: رفع العقوبات عن الأسمدة الروسية "ضرب من الخيال"
قال سفير روسيا بواشنطن أناتولي أنتونوف، إن استثناء صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية من العقوبات، يتسم بطابع الوهم، لأن المؤسسات الغربية بعد إرهابها ترفض في الواقع أي تعاون.
ونفى السفير مرة أخرى، الاتهامات بضلوع روسيا في أزمة الغذاء العالمية ودعا الولايات المتحدة إلى التعاون للتغلب عليها.
وأضاف أنتونوف في مقالة باللغة الإنجليزية كتبها لمجلة National Interest: "لا شك في أن تأثير الاستثناءات، التي يتحدث عنها المبادرون بفرض العقوبات بإصرار، ليس سوى خيال، لأن البنوك وشركات التأمين والمؤسسات التجارية الغربية، التي تتعرض للترهيب من العقوبات المحتملة لمخالفة القيود، ترفض أي تعاون".
ووفقا للسفير الروسي، تزيد تعقيد الأمور، إجراءات مكافحة الإغراق (anti-dumping) المطبقة على توريد الأسمدة الروسية.
وشدد السفير على أن، الترويج لما يسمى بـ"ذنب" روسيا في تعقيد الوضع في مجال الأمن الغذائي العالمي لا علاقة له بالواقع بتاتا.
وقال: "إذا كانت واشنطن تريد حقا تحسنا في السوق الزراعية العالمية، فلنتعاون معنا، ولتتوقف عن إلقاء اللوم على روسيا في كل المشاكل. نحن مستعدون للعمل معا لتحسين الوضع في جميع دول العالم".
المصدر: نوفوستي
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .