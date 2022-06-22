بايدن يقر بأن العقوبات ضد روسيا ضربت الولايات المتحدة وأوروبا
Legion-Media Chris Kleponis - Pool Via CNP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tacy
قال الرئيسالأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة وأوروبا على يقين تام بأن العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ستؤثر على سوق الطاقة.
وأضاف: "روسيا أحد أكبر منتجي النفط في العالم. لقد قطعنا إمداداتها من النفط عن الولايات المتحدة، وفعل شركاؤنا في أوروبا الشيء نفسه، مدركين أننا سنواجه ارتفاع أسعار الوقود".
وتابع: "كان يمكن لواشنطن أن تغض الطرف عن تصرفات روسيا، وبالتالي تتجنب الارتفاع القياسي في أسعار الوقود".
المصدر: نوفوستي