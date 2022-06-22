بايدن يقر بأن العقوبات ضد روسيا ضربت الولايات المتحدة وأوروبا

قال الرئيسالأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة وأوروبا على يقين تام بأن العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ستؤثر على سوق الطاقة.

وأضاف: "روسيا أحد أكبر منتجي النفط في العالم. لقد قطعنا إمداداتها من النفط عن الولايات المتحدة، وفعل شركاؤنا في أوروبا الشيء نفسه، مدركين أننا سنواجه ارتفاع أسعار الوقود".

وتابع: "كان يمكن لواشنطن أن تغض الطرف عن تصرفات روسيا، وبالتالي تتجنب الارتفاع القياسي في أسعار الوقود".

المصدر: نوفوستي