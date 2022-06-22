لافروف: الغرب يحمي كييف بسبب وبلا سبب ويشاركها دوامة الأكاذيب

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الغرب غير مدهوش بالأكاذيب التي تصدر يوميا عن الجانب الأوكراني، لأنه يحمي كييف بسبب أو بلا سبب ودخل معها في دوامة الأكاذيب.

وقال لافروف في تصريح لراديو وتلفزيون الدولة الوطنية في بيلاروسيا: "الأكثر إثارة للدهشة ليست الأكاذيب التي تسمع كل يوم أو كل ساعة" من الجانب الأوكراني، ولكن "كيف أن رعاة كييف دخلوا بلعبة الأكاذيب هذه".

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وأضاف أن الغرب يحمي كييف "مع أو بدون سبب"، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس مستجدا.

في وقت سابق ، قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الدول الغربية منخرطة في التحريض على العنف والكراهية ضد روسيا في أوكرانيا.

المصدر: RT