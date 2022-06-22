 
مباشر

لافروف: الغرب يحمي كييف بسبب وبلا سبب ويشاركها دوامة الأكاذيب

أخبار روسيا

لافروف: الغرب يحمي كييف بسبب وبلا سبب ويشاركها دوامة الأكاذيب
Gettyimages.ru
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tacg

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الغرب غير مدهوش بالأكاذيب التي تصدر يوميا عن الجانب الأوكراني، لأنه يحمي كييف بسبب أو بلا سبب ودخل معها في دوامة الأكاذيب.

وقال لافروف في تصريح لراديو وتلفزيون الدولة الوطنية في بيلاروسيا: "الأكثر إثارة للدهشة ليست الأكاذيب التي تسمع كل يوم أو كل ساعة" من الجانب الأوكراني، ولكن "كيف أن رعاة كييف دخلوا بلعبة الأكاذيب هذه".

إقرأ المزيد
لافروف: واشنطن لن تجبرنا على الامتثال لقواعدها بإمدادها كييف بالسلاح
لافروف: واشنطن لن تجبرنا على الامتثال لقواعدها بإمدادها كييف بالسلاح

وأضاف أن الغرب يحمي كييف "مع أو بدون سبب"، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس مستجدا.

في وقت سابق ، قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الدول الغربية منخرطة في التحريض على العنف والكراهية ضد روسيا في أوكرانيا.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا