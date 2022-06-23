نائب روسي: أتظنون أن جواز السفر الأمريكي سيحمي المرتزقة من القصاص؟

أكد نائب بمجلس الدوما الروسي أن المرتزقة الغربيين لن يتمكنوا من الإفلات من العقاب على الجرائم في دونباس بالاختباء وراء جواز السفر الأمريكي، وأن جميع مجرمي الحرب تنتظرهم المحاكمة.

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وقال النائب الأول لرئيس لجنة بناء الدولة والتشريع في مجلس الدوما الروسي دانييل بيسارابوف: "لقد صدم البيت الأبيض بكلمات بيسكوف حول احتمال إعدام المرتزقة الأمريكيين في دونباس.. انتهت عقود من الإفلات من العقاب والتعسف في جميع أنحاء العالم والتي قطعت (السلطات الغربية) عن الواقع، وأفضت إلى فكرة أنهم متميزون؟ أتظنون أن المرتزقة وقطاع الطرق سيختبئون من القصاص خلف جواز السفر الأمريكي؟".

وشدد بيسارابوف على أن جميع مجرمي الحرب تنتظرهم المحاكمة، ما يعني "التحقيق الموضوعي والعلني والمحايد

في جميع الجرائم" و"إنزال العقوبة العادلة وفقا لقوانين جمهوريتي دونيتسك". "كونوا سعداء لأن أهالي الضحايا والمعذبين لم يطلقوا النار عليهم في عين المكان".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأن الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا متهمون بالتورط في أنشطة المرتزقة، لذلك "فلا تسري ولا يمكن أن تسري عليهم اتفاقية جنيف".

وشدد بيسكوف على أن أفعال الأمريكيين "يجب أن يجري التحقيق فيها ويجب أن يحالوا على المحكمة"، ولم يستبعد في نفس الوقت أن يتم الحكم عليهم بالإعدام.

وكانت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن اثنين من الجنود الأمريكيين السابقين، وهما

الكسندر دروج البالغ من العمر 39 عاما وآندي وينه البالغ من العمر 27 عاما، جرى اعتقالهما بالقرب من خاركوف، فيما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن مستعدة لإجراء اتصالات مع روسيا حول المواطنين الأمريكيين الذين سافروا إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية، كما أوصت الخارجية الأمريكية مجددا رعايا بعدم زيارة أوكرانيا.

المصدر: تاس