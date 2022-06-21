بيسكوف: لا يمكننا ضمان عدم صدور حكم بإعدام المرتزقين الأمريكيين المأسورين في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لا يمكنها ضمان عدم صدور حكم بالإعدام في دونيتسك على المرتزقين الأمريكيين اللذين وقعا في الأسر بضواحي خاركوف شرقي أوكرانيا.

وقال بيسكوف في تصريح لقناة MSNBC الأمريكية في معرض رده على سؤال حول ضمان روسيا بأن المرتزقة الأمريكيين الذين أسرا في أوكرانيا لن يواجها مصير البريطانيين شون بينر وأيدن أسلين، والمغربي إبراهيم سعدون، الذين سبق أن حكمت عليهم محكمة جمهورية دونيتسك بالإعدام: "لا يمكنني ضمان أي شيء، فالأمر يعتمد على التحقيق".

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وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية الأسبوع الماضي أن جنديين أمريكيين سابقين هما ألكسندر دروك (39 عاما) وآندي وينه (27 عاما) قد أسرا بالقرب من خاركوف.

وأضافت أن اعتقالهما سوف يكون أمرا "حساسا" من الناحية الدبلوماسية، حيث "سيسعى الكرملين إلى استخدام ذلك دليلا على أن الولايات المتحدة أصبحت متورطة بشكل مباشر في الحرب، ومن المرجح أن يطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتنازلات كبيرة مقابل إطلاقهما".

المصدر: "تاس" + RT