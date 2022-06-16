الخارجية الروسية: لم نتلق أي طلب من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المرتزقة الأمريكيين

صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتقدم بطلب إلى روسيا بعد بشأن احتجاز اثنين من المرتزقة الأمريكيين في ضواحي خاركوف.

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وتابعت زاخاروفا، في برنامج "سولوفيوف لايف" للإعلامي الروسي الشهير، فلاديمير سولوفيوف، صباح اليوم بأنها لا تملك أي معلومات عن أي اتصالات أمريكية بالجانب الروسي بهذا الشأن، وهي تتابع كل يوم، إلا أنها وعدت بالتحقق من آخر المعلومات الموجودة اليوم.

وكانت صحيفة "التلغراف" قد نشرت، في وقت سابق، أن جنديين أمريكيين سابقين قد تم أسرهما خلال القتال مع القوات الروسية في أوكرانيا، خلال معركة شرسة خارج مدينة خاركوف الأسبوع الماضي، وهما ألكسندر دريك Alexander Drueke (39 عاما)، وآندي هوين Andy Huyn (27 عاما)، وكانا يعملان متطوعين مع إحدى الوحدات العسكرية الأوكرانية النظامية، وهما أول جنديان أمريكيان ينتهي بهما الأمر كأسرى حرب لدى روسيا.

إلا أن ألكسندر وآندي سينضمان إلى عدد متزايد من المرتزقة الغربيين الذين أسرتهم القوات الروسية، بما في ذلك 3 بريطانيين. وقد حكمت محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية، الأسبوع الماضي، على اثنين منهم بالإعدام.

وقالت "التلغراف" في تقريرها إن اعتقال الأمريكيين سوف يكون أمرا "حساسا" من الناحية الدبلوماسية، حيث "سيسعى الكرملين إلى استخدامه كدليل على أن الولايات المتحدة أصبحت متورطة بشكل مباشر في الحرب، ومن المرجح أن يطالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتنازلات كبيرة مقابل إطلاق سراحهما".

المصدر: نوفوستي+التلغراف