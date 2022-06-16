روغوزين: موقع تويتر بوق للدعاية المعادية لروسيا

انتقد مدير عام هيئة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد بعد تقييد الوصول إلى صفحته هناك بسبب نشره موضوعا حول أوكرانيا.

ووصف روغوزين، موقع "تويتر" بأنه بات من أبواق الدعاية المعادية لروسيا، وقال: "للأسف، أصبح موقع تويتر مكبا للقمامة ومنصة للمتطرفين ومن الناطقين باسم الدعاية المعادية لروسيا".

ووفقا له، تطالب إدارة "تويتر" بأن يقوم روغوزين بحذف مادته قام فيها بتسمية أوكرانيا الحديثة "بالتهديد الوجودي للشعب الروسي وللتاريخ الروسي وللغة الروسية وللحضارة الروسية".

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وشدد روغوزين في مادته، على ضرورة اجتثاث هذا التهديد "لأن أجدادنا، للأسف، لم يفعلوا ذلك، وقد نضطر إلى الموت خلال ذلك، وإلا سينتهي بنا الأمر بتكلفة أكبر على أحفادنا. لذلك، دعونا نضع حدا لهذا الأمر. مرة واحدة ولأجل الكل. من أجل أحفادنا".

وذكر روغوزين، أن إدارة "تويتر" بررت تصرفها بأن المادة المنشورة تؤجج الكراهية وتهدد وتهين، وقال: إذا لم أمتثل لطلبهم، فلن يقوموا بإزالة الحظر عن الحساب حيث لدي أكثر من 808 آلاف مشترك. لا أعتقد أن رسالتي خاطئة. أنا أعتبرها صحيحة تماما". وأكد على أنه لن يقوم بالضغط على زر "حذف".

المصدر: نوفوستي