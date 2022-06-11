روغوزين يتهم أوكرانيا والغرب بالتسبب في الجوع بالعالم

اتهم المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، كييف والغرب بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية، مما يسبب الجوع في العالم.

وقال روغوزين لقناة "روسيا-24"، اليوم السبت: "ما يعرقل تصدير الحبوب هو، في حقيقة الأمر، السياسة الإجرامية لأوكرانيا التي تحاصر مداخل موانئها، الأمر الذي بالفعل يتسبب بالجوع".

وأضاف: "وبالطبع يجب الإشارة هنا إلى الغرب بسياسة عقوباته الذي لا يسمح بنقل الحبوب على متن السفن الروسية المسجلة في القائمة البحرية الروسية".

وأشار إلى أن روسيا تتوقع حصادا كبيرا العام الجاري، الأمر الذي يمكن رؤيته بالفعل من صور الأقمار الصناعية للحقول.

المصدر: نوفوستي