رئيس الاتحاد الافريقي يطالب أوكرانيا بنزع الألغام من مياه ميناء أوديسا لتسهيل تصدير الحبوب

طالب الرئيس السنغالي ورئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال الخميس أوكرانيا بنزع الألغام من مياه ميناء أوديسا لتسهيل تصدير الحبوب التي تحتاجها أسواق العالم.

وقال سال لوسيلتَي الإعلام الفرنسيتين "فرانس 24" و"إر إف إي" إنه إذا لم تُستأنف صادرات القمح من أوكرانيا فإن إفريقيا "ستكون في وضع مجاعة خطرة جدا يمكن أن تزعزع استقرار القارة".

وارتفعت أسعار الحبوب في الدول الإفريقية الأكثر فقرا في العالم، ما زاد من حدة تأثير النزاع في أوكرانيا وأثار مخاوف من اضطرابات اجتماعية.

وتنتج روسيا وأوكرانيا 30 بالمئة من إمدادات القمح العالمية.

ودعت موسكو أوكرانيا إلى نزع الألغام من مياه ميناء أوديسا الخاضع للسيطرة الأوكرانية، للسماح بإخراج الحبوب المحظورة، لكن كييف رفضت.

وقال سال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي التقاه الأسبوع الماضي في موسكو أكد له أن القوات الروسية لن تهاجم ميناء أوديسا.

وتابع "يجب الآن أن يكون هناك عمل من أجل إنهاء نزع الألغام بمشاركة الأمم المتحدة (...) حتى نتمكن من البدء في إخراج القمح الأوكراني".

ويلتقي سال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فرنسا الجمعة.

ويُتوقع أن يطلب منه المساعدة في رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، خاصة إلغاء استبعادها من نظام سويفت المصرفي العالمي.

وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي "نظرا إلى أن مصارفنا مرتبطة في الغالب بالبنوك الأوروبية، فلا يمكنها الدفع كما اعتادت" مقابل المنتجات الروسية.

المصدر: ا ف ب