دبلوماسي أمريكي يتحدى موسكو بالإصبع الوسطى وزاخاروفا ترد بأبيات من الشعر

انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها الملحق البحري العسكري للسفارة الأمريكية بموسكو، القبطان من المرتبة الأولى، ديل صموئيل، وهو يلوح بإصبعه الوسطى لشعار الجيش الروسي.

واعتبر كثير من المستخدمين تلك الحركة، والتي اعتاد صموئيل عليها سواء من نافذة سيارته الدبلوماسية، أو على دراجته، أثناء جولته الصباحية، حيث توقف أمام عمود عليه علامة "Z" الخاصة بالعملية العسكرية الخاصة، مظهرا إصبعه الوسطى.

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من جانبها علقت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصرفات الدبلوماسي الأمريكي بقصيدة من أربعة أبيات:

قوانين الخارجية الأمريكية غير المكتوبة:

السفراء يحرقون الجسور

وإلى أن يطرد الجميع من موسكو

يستخدمون أصابعهم والأسفلت والعمدان.

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كذلك كان تعليق أحد المستخدمين أن ذلك في واقع الأمر هو "الموقف الحقيقي للدبلوماسيين الأمريكيين والعالم الغربي بأسره تجاه بلدنا"، حيث أن ديل صموئيل هو الدبلوماسي المنوط به التعامل مع الإدارات العسكرية الروسية، وليس تحدي القانون الروسي بهذا الصلف.

كما علق المستخدمون بأن ذلك "يندرج في إطار الجرائم المذكورة في المادة 280.3 من القانون الجنائي الروسي".

المصدر: تليغرام