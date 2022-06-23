مسؤول روسي في القرم: نعتزم استعادة الاتصال البحري مع ميناءي بيرديانسك وماريوبول

قال نائب رئيس وزراء جمهورية القرم غيورغي مرادوف، إن شبه الجزيرة مهتمة باستعادة الاتصالات البحرية مع ميناءي بيرديانسك وماريوبول.

وأضاف مرادوف: "إن استعادة الطرق البحرية جزء من التكامل الاقتصادي. فالطرق البحرية بين بيرديانسك وكيرتش وماريوبول وكيرتش كانت موجودة تاريخيا".

ووفقا له، ستتم استعادة الاتصالات البحرية بمجرد ظهور تدفق البضائع والركاب الضروريين، وكذلك أصحاب السفن المهتمين.

وأكد أن "الاتصالات البحرية ستنجح بالتأكيد، لأن الحاجة إلى نقل البضائع والأشخاص ستزداد".

وسيطرت القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على منطقة خيرسون وجزء من آزوف في منطقة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا وتم تحريرها من المتطرفين.

المصدر: نوفوستي