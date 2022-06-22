كييف: عدد الأسرى الأوكرانيين 2000 عسكري

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، أن حوالي 2000 من أفراد قوات كييف، أسرى لدى الجيش الروسي، فيما أعلنت لوغانسك سابقا عن أكثر من 8000 أسير أوكراني في دونباس.

وقالت فيريشوك في تصريح لقناة "أوكرانيا 24": "بالنسبة لأسرى الحرب، لدينا عدد كبير مسجل لدينا، لكن روسيا لا تؤكده".

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وأضافت: "حتى اليوم، هناك حوالي 2000 من أسرى الحرب الأوكرانيين تم التأكد من وجودهم في الأسر الروسي".

وفي نهاية شهر مايو، قال سفير لوغانسك لدى روسيا روديون ميروسنيك، إن عدد السجناء الأوكرانيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بلغ حوالي 8000 ولا يزال في ازدياد.

المصدر: "تاس"